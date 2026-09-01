US-Präsident Trump teilte mit, es seien Ziele nahe der Straße von Hormus attackiert worden. Er warnte den Iran vor einem Gegenschlag. Hintergrund sollen demnach Angriffsversuche der iranischen Führung auf den Schiffsverkehr in der Meerenge sein.
Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete von einer Explosion in Asaluyeh an der Golfküste. Sie zitierte einen Sprecher der iranischen Revolutionsgarde mit den Worten, die USA würden den jüngsten Angriff noch bereuen.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.