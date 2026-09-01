Straße von Hormus
USA greifen nach eigener Aussage erneut Ziele im Iran an

Die USA haben nach eigener Aussage erneut den Iran angegriffen.

    Iran, Bandar Abbas: Drei Jungen spielen im seichten Wasser der Straße von Hormus, während im Hintergrund vor der Küste von Bandar Abbas im Iran eine Rauchwolke nach einer Explosion aufsteigt.
    Die USA melden neue Angriffe in der Straße von Hormus. (Archivbild) (Razieh Poudat/ISNA via AP/dpa)
    US-Präsident Trump teilte mit, es seien Ziele nahe der Straße von Hormus attackiert worden. Er warnte den Iran vor einem Gegenschlag. Hintergrund sollen demnach Angriffsversuche der iranischen Führung auf den Schiffsverkehr in der Meerenge sein.
    Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete von einer Explosion in Asaluyeh an der Golfküste. Sie zitierte einen Sprecher der iranischen Revolutionsgarde mit den Worten, die USA würden den jüngsten Angriff noch bereuen.
    Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.