Arktis-Streit

Bunte Häuser der Hauptstadt Nuuk in Grönland (picture alliance / TT Nyhetsbyran / Johan Nilsson / TT)

Zuvor hatte US-Präsident Trump angekündigt, dass sein Land zwei große neue Militärstützpunkte auf der Arktisinsel plane. Keinem Feind der USA werde es jemals mehr erlaubt sein, eine militärische Präsenz in Grönland aufzubauen, so Trump. Auch sensible Investitionen in dem Land könnten künftig nicht ohne Genehmigung der USA getätigt werden, betonte der US-Präsident.

Trump hatte zuvor mehrmals gedroht, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber zum dänischen Königreich.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.