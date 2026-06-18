Iran-Krieg

US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel in Évian (imago / dts Nachrichtenagentur)

Ein hochrangiger US-Beamter bestätigte Medienberichte über den Wortlaut des sogenannten Memorandums. Demzufolge ist ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar als Wiederaufbauhilfe für den Iran vorgesehen. Zudem sind die schrittweise Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte angedacht. Im Gegenzug verzichtet der Iran auf Atomwaffen und gibt die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt frei. Den Angaben zufolge umfasst das Dokument auch eine Feuerpause für die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Bisher hat Israel erklärt, die Armee nicht aus dem Südlibanon zurückzuziehen.

Wann und wie das Abkommen genau unterzeichnet werden soll, ist noch unklar. US-Präsident Trump wurde gestern Abend vom französischen Präsidenten Macron zu einem Abendessen in Versailles empfangen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.