Fußball-WM

Fußball-Weltmeisterschaft: Australien gegen USA (IMAGO / Uk Sports Pics Ltd / IMAGO / Peter Dovgan)

Ein Eigentor von Cameron Burgess (11. Minute) sowie ein Treffer von Alex Freeman (43.) sorgten im Stadion "Lumen Field" für die Entscheidung zugunsten der Amerikaner. Das erste Spiel gegen Paraguay hatte die Mannschaft von Trainer Pochettino mit 4:1 für sich entschieden. Für Australien ist das Weiterkommen nach dem 2:0-Sieg gegen die Türkei weiterhin möglich.

In der zweiten Begegnung des Spieltages verlor die Auswahl Schottlands in Boston gegen Marokko mit 0:1. Marokko liegt in der Tabelle nun einen Zähler vor den Schotten, die die Chance verpassten, den Einzug in die K.o.-Phase perfekt zu machen. Das frühe Tor schoss Ismael Saibari bereits in der 2. Minute. Schon beim 1:1 zum Auftakt gegen Brasilien hatte der 25-Jährige getroffen. Am letzten Spieltag der Vorrunde ist Marokko Favorit gegen Haiti. Schottland hofft seinerseits gegen Brasilien auf eine Überraschung.

Am frühen Morgen schlug Brasilien in Philadelphia mit 3:0 die Elf Haitis. Cunha (23. und 36. Minute) traf doppelt für den fünfmaligen Weltmeister, Vinícius Júnior (45.+3) legte noch in der ersten Halbzeit nach. Brasilien liegt auf K.o.-Runden-Kurs. Für Haiti, das erstmals seit 1974 wieder bei einer WM teilnimmt, ist das Turnier nach der Gruppenphase vorbei.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.