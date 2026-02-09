Die Einreiseregeln für die USA sollen verschärft werden (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Nicolas Economou)

Heute läuft eine Frist der Grenzschutzbehörde CBP für Einwände gegen eine Verschärfung von Regeln für Touristen aus. Reisende unter anderem aus Deutschland, die mit dem elektronischen Antrag Esta in die USA kommen, sollen demnach etwa Angaben zu ihren Aktivitäten in Sozialen Medien aus den vergangenen fünf Jahren machen müssen. Welche Angaben genau erforderlich werden, geht aus dem Vorschlag der CBP nicht hervor.

Die US-Behörde will nun die Einwände prüfen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen, bevor die neuen Einreiseregeln in Kraft treten.

