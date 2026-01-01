Nach Militärmanöver

Patrouillierende chinesische Schiffe vor der Insel Pingtan, dem nächsten chinesischen Landstück zu Taiwan am 30. Dezember 2025 (Adek Berry / AFP)

China solle den militärischen Druck auf den kleinen Inselstaat einstellen und stattdessen einen "konstruktiven Dialog" aufnehmen, erklärte ein Sprecher in Washington laut einer Mitteilung. Die USA unterstützten den Frieden in der Region und lehnten einseitige Veränderungen des Status quo ab, hieß es darin. China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets, obwohl die Insel eine unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. In seiner Neujahrsansprache bekräftigte der chinesische Staats- und Parteichef Xi erneut den Anspruch auf eine Vereinigung und sagte, diese sei "nicht aufzuhalten".

Peking hatte den Druck auf Taiwan in dieser Woche mit groß angelegten Luft- und Seemanövern weiter erhöht. Beobachter sehen darin auch eine Reaktion auf neue, umfangreiche Rüstungslieferungen der USA an Taipeh.

