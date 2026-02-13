Mit dem US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" will Trump die Militärpräsenz in der Golfregion zu verstärken. (picture alliance / abaca / ABACA)

Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde die Besatzung des in der Karibik stationierten Flugzeugträgers "U.S.S. Gerald R. Ford" über die Entscheidung informiert. US-Präsident Trump hatte vor kurzem erklärt, er erwäge, die Militärpräsenz in der Golfregion zu verstärken. Dort befinden sich bereits ein Flugzeugträger sowie Begleitschiffe.

Hintergrund ist der Streit um das iranische Atomprogramm. Vertreter der USA und Teherans hatten vergangene Woche im Oman neue Verhandlungen begonnen. Washington strebt ein Abkommen innerhalb der nächsten Wochen an. Der Iran ist zwar zur Begrenzung seines Atomprogramms bereit, lehnt aber eine vollständige Aufgabe ab. Gespräche über ihr Raketenprogramm schloss die Führung in Teheran aus.

