Arabisches Meer

Der US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln mit einem Begleitschiff (AFP / JASON WAITE / US Navy Office of Information)

Wie ein Sprecher mitteilte, nährte sich die Drohne auf aggressive Weise dem Flugzeugträger USS "Abraham Lincoln". Der Abschuss sei zur Selbstverteidigung erfolgt, um das Schiff und seine Besatzung zu schützen. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich zuletzt verschärft. Grund war die gewaltsame Niederschlagung der Proteste im Iran mit tausenden Toten. Ende Januar drängte US-Präsident Trump den Iran dann zu neuen Verhandlungen über das Atomprogramm des Landes und drohte andernfalls mit militärischer Gewalt. Vor diesem Hintergrund verlegten die USA unter anderem den Flugzeugträger in die Region.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.