Seltene Erden

Rund ⁠30 Länder wollten dem Bündnis beitreten, sagte US-Innenminister Burgum auf einer Konferenz in Washington. Länder wie Japan, Australien und Südkorea seien bereits dabei. Washington will mit dem Bündnis vor allem der Marktmacht Chinas entgegentreten. Nach Ansicht der US-Regierung werden die Preise von Lithium, Nickel und Seltenen Erden von China manipuliert. Diese Rohstoffe sind für die Herstellung von Elektroautos, Hightech-Waffen und Elektronik von entscheidender Bedeutung.

Ziel der Allianz sollen ein zollfreier Handel und Mindestpreise für die Rohstoffe sein. Ein stabiler Markt werde privates Kapital anziehen, weil die Unternehmen keinen Preisverfall fürchten müssten, sagte Minister Burgum.

