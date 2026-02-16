Öl-Sanktionen

Das Militär habe den Tanker "Veronica III" von der Karibik bis in den Indischen Ozean verfolgt und dort eingenommen, erklärte das Pentagon im Onlinedienst X. Das Schiff habe gegen die von US-Präsident Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen. Es hatte Venezuela demnach bereits Anfang Januar verlassen. Laut dem US-Finanzministerium steht die "Veronica III" auf der Liste von US-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran. An Bord sollen sich rund 1,9 Millionen Barrel Öl befinden.
Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.