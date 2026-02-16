Öl-Sanktionen
USA stoppen erneut Tanker im Indischen Ozean

Die USA haben nach eigenen Angaben erneut einen Öltanker im Indischen Ozean gestoppt.

    Das Bild zeigt einen Hubschrauber der US-Marine über dem Deck des Öltankers Veronica III. Das Schiff wurde aufgrund von Sanktionen gegen den Iran gestoppt.
    Ein Hubschrauber der US-Marine über dem Deck des Öltankers "Veronica III". (AFP / HANDOUT)
    Das Militär habe den Tanker "Veronica III" von der Karibik bis in den Indischen Ozean verfolgt und dort eingenommen, erklärte das Pentagon im Onlinedienst X. Das Schiff habe gegen die von US-Präsident Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen. Es hatte Venezuela demnach bereits Anfang Januar verlassen. Laut dem US-Finanzministerium steht die "Veronica III" auf der Liste von US-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran. An Bord sollen sich rund 1,9 Millionen Barrel Öl befinden.
    Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.