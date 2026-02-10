US-Vizepräsident JD Vance und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew haben einen Vertrag über die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern unterzeichnet. (Kevin Lamarque / POOL REUTERS / AP / d / Kevin Lamarque)

US-Vizepräsident Vance ⁠und der ‌aserbaidschanische Präsident Alijew unterzeichneten in der Hauptstadt Baku ein Abkommen, das eine engere Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen vorsieht. Aserbaidschan und die USA wollen etwa bei Rüstungsgeschäften und der Bekämpfung von Terrorismus kooperieren. Vance kündigte an, die USA würden Schiffe zum Schutz der aserbaidschanischen Hoheitsgewässer entsenden.

Gestern hatte Vance im benachbarten Armenien mit Regierungschef Paschinjan Gespräche geführt. Sie unterzeichneten unter anderem ein Abkommen zur Lieferung von Atomtechnik und Nuklearbrennstoff.

Die Regierung in Washington weitet mit den Vereinbarungen ihren Einfluss in einer Region ​aus, ​in der einst Russland ​die wichtigste Ordnungsmacht war.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.