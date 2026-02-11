Vizepräsident Vance und der aserbaidschanische Präsident Alijew unterzeichneten in der Hauptstadt Baku ein Abkommen, das eine engere Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen vorsieht. Beide Länder wollen etwa bei Rüstungsgeschäften und der Bekämpfung von Terrorismus kooperieren.
Am Vortag hatte Vance im benachbarten Armenien mit Regierungschef Paschinjan unter anderem einen Vertrag über den Verkauf amerikanischer Drohnentechnologie unterzeichnet, außerdem ein Atomenergie-Abkommen.
