USA und Aserbaidschan vereinbaren eine strategische Partnerschaft

Die ‍USA und Aserbaidschan haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.

    US-Vizepräsident JD Vance und der aserbaidschanische Präsidenten Ilham Alijew sitzen vor aserbaidschanischen und amerikanischen Flaggen. Sie zeigen unterzeichnete Verträge in die Kamera.
    US-Vizepräsident JD Vance und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew (Kevin Lamarque / POOL REUTERS / AP / d / Kevin Lamarque)
    Vizepräsident Vance ⁠und der ‌aserbaidschanische Präsident Alijew unterzeichneten in der Hauptstadt Baku ein Abkommen, das eine engere Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen vorsieht. Beide Länder wollen etwa bei Rüstungsgeschäften und der Bekämpfung von Terrorismus kooperieren.
    Am Vortag hatte Vance im benachbarten Armenien mit Regierungschef Paschinjan unter anderem einen Vertrag über den Verkauf amerikanischer Drohnentechnologie unterzeichnet, außerdem ein Atomenergie-Abkommen.
