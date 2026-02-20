Washington

Indonesien sucht die Nähe zu den USA. (IMAGO / ZUMA Press Wire / Dasril Roszandi)

Im Rahmen des Abkommens wird Indonesien die Zölle für 99 Prozent der US-amerikanischen Waren abschaffen, während die USA die Zölle auf die meisten indonesischen Waren bei 19 Prozent belassen werden, teilte das Weiße Haus mit. Indonesien erklärte sich demnach außerdem bereit, Handelshemmnisse für US-Waren zu beseitigen und Beschränkungen für den Export seltener Mineralien und anderer Industriegüter in die USA aufzuheben.

Das Abkommen soll es den USA auch ermöglichen, sicherzustellen, dass Produkte aus anderen Ländern, insbesondere aus China, nicht über Indonesien in den nordamerikanischen Raum exportiert werden, um höhere Zölle oder Beschränkungen zu umgehen. Indonesische und US-amerikanische Unternehmen schlossen zudem Verträge im Wert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar ab.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.