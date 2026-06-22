Der iranische Außenminister Araghtschi (links) gehört zur Delegation seines Landes. (IMAGO / Middle East Images / IMAGO / Hamed Malekpour)

Nach 18-stündigen Gesprächen auf Spitzenebene gaben die Vermittler Katar und Pakistan in der Nacht den Abschluss der ersten Runde bekannt. Zu den zentralen Ergebnissen gehören die Einrichtung einer Koordinierungsstelle, die die Einstellung der Kampfhandlungen im Libanon überwachen soll, sowie ein Mechanismus zur Sicherung der Handelsschifffahrt durch die Straße ⁠von ⁠Hormus. Die Verhandlungen auf ⁠technischer Ebene werden den Rest der Woche in dem Bergresort ⁠auf dem Bürgenstock am Vierwaldstättersee fortgesetzt werden.

Irans Außenminister Aragtschi teilte mit, Teheran ‌habe Ausnahmegenehmigungen für Öl- und Petrochemie-Exporte, die Freigabe eingefrorener Gelder sowie einen Wiederaufbauplan ausgehandelt. US-Vizepräsident Vance erklärte, Präsident Trump habe darum gebeten, ein neues Kapitel aufzuschlagen, ‌um die Beziehungen zum iranischen Volk zu verändern. Die Gespräche hatten gestern zunächst unter großen ​Spannungen begonnen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.