Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa nach Verhandlungen zwischen Russen und Amerikanern in Abu Dhabi mit. Man sehe darin einen wichtigen Faktor für globale Stabilität und Frieden und verspreche sich die Möglichkeit für mehr Transparenz und Deeskalation, hieß es aus Washington. Von Seiten Russlands gab es zunächst keine Stellungnahme.
Die Gespräche waren im Herbst 2021 wegen Spannungen zwischen Washington und Moskau auf Eis gelegt worden.
Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.