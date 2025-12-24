Von den Sanktionen betroffen sind die Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Berliner Organisation "HateAid", Anna-Lena von Hodenberg, sowie ihre Ko-Geschäftsführerin Josephine Ballon. US-Außenminister Rubio wirft ihnen vor, an einer Zensur von Inhalten amerikanischer Digital-Konzerne beteiligt zu sein. Mit der gleichen Begründung wurden auch zwei britische Aktivistinnen und der frühere EU-Kommissar Breton zu unerwünschten Personen erklärt. Letzterer war für die europäische Digitalgesetzgebung zuständig, die Anbietern wie Facebook, Google oder X ein Löschen bestimmter Inhalte vorschreiben.
Von Hodenberg war im Oktober für ihren Einsatz gegen digitale Gewalt mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden.
Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.