Nach Niederschlagung von Protesten

Momeni kontrolliere die - so wörtlich - mörderischen Strafverfolgungsbehörden der Islamischen Republik, die für den Tod tausender friedlicher Demonstranten verantwortlich seien, teilte das US-Finanzministerium mit. Zudem seien Strafmaßnahmen gegen fünf hochrangige Mitglieder der Revolutionsgarden sowie einen Investor verhängt worden. Die Sanktionen beinhalten den Angaben zufolge das Einfrieren sämtlicher Vermögen der betroffenen Personen in den USA. Außerdem verbieten sie allen US-Unternehmen und -Bürgern, mit den Betroffenen Geschäfte zu machen.

Am Donnerstag hatte bereits die EU den iranischen Innenminister sanktioniert.

