Iran-Krieg
USA verhängen Sanktionen gegen Unternehmen im Irak, im Libanon und in der Türkei.

Die USA haben weitere Sanktionen gegen Unterstützer proiranischer Milizen verhängt.

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    Das US-Finanzministerium teilte mit, betroffen seien Organisationen und Einzelpersonen, die die irakische Miliz Kataib Hisbollah sowie die libanesische Hisbollah unterstützen. Washington wirft ihnen vor, zur Umgehung bestehender Sanktionen beizutragen. Nach Angaben des Ministeriums sitzen die Organisationen im Irak, im Libanon, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Türkei.
    Die USA verschärfen damit ihre Sanktionspolitik gegenüber Teheran weiter. Erst diese Woche setzte Washington 27 iranische Fluggesellschaften auf die Sanktionsliste.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.