UNO-Sicherheitsrat

Sitzung des UNO-Sicherheitsrats (Archivbild) (dpa / ZUMA Press Wire / Lev Radin)

In einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York warf die stellvertretende US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Bruce, den Ratsmitgliedern Doppelmoral vor. Mehrere Länder hätten Anfang des Jahres einseitig einen nicht existierenden palästinensischen Staat anerkannt, ohne dass eine Dringlichkeitssitzung einberufen worden sei, sagte sie.

Israel hatte als weltweit erstes Land am vergangenen Freitag die Republik Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Die muslimische Region im Norden Somalias mit nur wenigen Millionen Einwohnern hatte sich nach Ausbruch des Bürgerkriegs 1991 für unabhängig erklärt. Somalia verurteilte Israels Schritt als Angriff auf seine territoriale Integrität.

