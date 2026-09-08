Destillation
USA werfen chinesischen Firmen wie Deepseek und Alibaba agressives Abschöpfen von KI-Technologie vor

Mehrere US-Behörden erheben Vorwürfe gegen chinesische KI-Unternehmen.

    Eine Person steht im Gegenlicht vor dem Logo des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek und blickt auf ihr Smartphone.
    Die Vorwürfe gegen Deepseek & Co werden vor dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi in den USA laut (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Artur Widak)
    In einer Mitteilung der Nationalen Sicherheitsbehörde NSA, der Agentur für Cybersicherheit sowie der ⁠Bundespolizei ⁠FBI heißt es, die Firmen würden für das Training ihrer KI-Modelle Daten bei US-Anbietern abschöpfen. Der Fachbegriff hierfür lautet Destillation. Vereinfacht gesagt, wird dabei die eigene Künstliche Intelligenz mit Ergebnissen der Konkurrenz trainiert, um ‌Entwicklungskosten zu senken oder vom technologischen Fortschritt der Konkurrenz zu profitieren.
    Die Vorwürfe richteten sich gegen ​mehrere chinesische Unternehmen wie Deepseek, Moonshot AI und Alibaba. Betroffen seien die US-Anbieter OpenAI, Anthropic, Google und xAI.
    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.