In einer Mitteilung der Nationalen Sicherheitsbehörde NSA, der Agentur für Cybersicherheit sowie der Bundespolizei FBI heißt es, die Firmen würden für das Training ihrer KI-Modelle Daten bei US-Anbietern abschöpfen. Der Fachbegriff hierfür lautet Destillation. Vereinfacht gesagt, wird dabei die eigene Künstliche Intelligenz mit Ergebnissen der Konkurrenz trainiert, um Entwicklungskosten zu senken oder vom technologischen Fortschritt der Konkurrenz zu profitieren.
Die Vorwürfe richteten sich gegen mehrere chinesische Unternehmen wie Deepseek, Moonshot AI und Alibaba. Betroffen seien die US-Anbieter OpenAI, Anthropic, Google und xAI.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.