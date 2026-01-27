Umstrittene Hilfe

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien sollen auch Mitarbeiter der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE zum Einsatz kommen. (picture alliance / Visually / Blanca Saenz de Castillo)

Geplant ist nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Sprecher der US-Einwanderungsbehörde ICE, dass sich die Abteilung für Heimatschutz den Sicherheitsdienst des US-Außenministeriums unterstützen soll. Darüber hinaus sollten die US-Kräfte dem "Gastgeberland bei der Überprüfung und Minderung von Risiken durch transnationale kriminelle Organisationen" helfen.

Für die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo am 6. Februar haben sich US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio angekündigt. Präsident Trump wird voraussichtlich nicht nach Italien reisen. In einer Mitteilung der Einwanderungsbehörde hieß es, alle Sicherheitsmaßnahmen unterlägen weiterhin der italienischen Autorität. Und "selbstverständlich" führe ICE "keine Einwanderungskontrollmaßnahmen im Ausland" durch.

Kritik an ICE-Einsatz in Italien

Mailands Bürgermeister Sala kritisierte den geplanten ICE-Einsatz mit Nachdruck. "Das ist eine Miliz, die tötet. Es ist klar, dass sie in Mailand nicht willkommen sind, daran besteht kein Zweifel", sagte er in einem Radio-Interview.

Die mögliche ICE-Präsenz in Italien hatte im Gastgeberland der Spiele heftige Debatten ausgelöst. Die Behörde steht auch in Europa nach den Todesschüssen auf die Zivilisten Renee Good und Alex Pretti in der Stadt Minneapolis im Fokus. In den USA setzt Präsident Trump Tausende ICE-Beamten ein, um gegen illegale Einwanderung vorzugehen. Deren brutales Vorgehen löste landesweit Proteste aus.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.