Treffen in Brüssel

Das NATO-Hauptquartier in Brüssel (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Der amerikanische Verteidigungs-Staatssekretär Colby sagte bei einem Treffen der Verteidigungsminister des Militärbündnisses in Brüssel, man habe nun eine starke Grundlage, um partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Konkret lobte er, dass die Europäer im vergangenen Jahr ihre Bereitschaft erklärt hätten, sich federführend um die konventionelle Verteidigung zu kümmern. Auch NATO-Generalsekretär Rutte äußerte sich bei dem Treffen zufrieden und verwies dabei konkret auf die von der deutschen Bundesregierung geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben.

Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte am Rande der Konferenz an, dass die Bundesregierung den Generalinspekteur der Bundeswehr, Breuer, für das Amt des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses nominiert. Der Militärausschuss ist die oberste militärische Instanz der NATO. Die Wahl für den Vorsitz findet im September statt.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.