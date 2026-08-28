Besuch in Moskau

Erzbischof Paul Richard Gallagher (l), Außenbeauftragter des Vatikans, und der russische Außenminister Sergej Lawrow (Ramil Sitdikov/Pool Reuters via AP/dpa)

Die Kirche sei berufen, Brücken zu bauen, sagte er in Moskau. Zudem appellierte er erneut an Russland und die Ukraine, Verhandlungen zu führen, um den seit viereinhalb Jahren andauernden Krieg zu beenden. Gallagher führte in der russischen Hauptstadt Gespräche mit dem russischen Außenminister Lawrow sowie mit dem außenpolitischen Chefberater Uschakow von Präsident Putin. Darin bot Gallagher an, zwischen beiden Kriegsparteien zu vermitteln. Bisher beschränkt sich die Rolle des Vatikans im Wesentlichen auf die Unterstützung des Austauschs von Kriegsgefangenen zwischen beiden Ländern. Hierfür leiten Vertreter etwa entsprechende Listen weiter.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.