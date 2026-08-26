Diplomatie

Erzbischof Paul Richard Gallagher (l), Außenbeauftragter des Vatikans, und der russische Außenminister Sergej Lawrow (Ramil Sitdikov/Pool Reuters via AP/dpa)

Nach einem Bericht des Portals Vatican News gab es gestern in Moskau bereits ein Gespräch zwischen dem russischen Außenminister Lawrow und einem Gesandten des Papstes. Dieser erklärte anschließend auf einer Pressekonferenz, der Heilige Stuhl sei bereit, jede Bemühung zu unterstützen, um im aktuellen internationalen Kontext zu einem Frieden zu gelangen. Der Konflikt könne nicht militärisch gelöst werden. Der Vatikan-Gesandte will heute mit dem außenpolitischen Berater von Russlands Präsidenten Putin zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.