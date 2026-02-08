Appell an die Regierung

VdK-Präsidentin Verena Bentele (picture alliance / dpa / Hannes P. Albert)

VdK-Präsidentin Bentele erklärte, statt sich täglich in Kürzungsfantasien zu überbieten, sollten die von der Regierung Merz eingesetzten Kommissionen für Rente, Pflege und Gesundheit in Ruhe sinnvolle, fachlich fundierte und sozial ausgewogene Vorschläge erarbeiten. Die kollektive Absicherung von Risiken wie Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit oder Erwerbsminderung sei volkswirtschaftlich sinnvoll und die einzige Alternative zu einer Gesellschaft, in der Vermögen und Möglichkeiten einer privaten Vorsorge immer ungleicher verteilt seien. Die Tatsache, dass die gesetzliche Rente nicht von den Schwankungen des deregulierten Kapitalmarktes abhängt, sei gerade in Krisenzeiten kein Fluch, sondern ein Segen, betonte Bentele.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.