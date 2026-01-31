Die geschäftsführende Präsidentin von Venezuela, Rodriguez (AP / Ariana Cubillos)

Es solle ein entsprechendes Gesetz beschlossen werden, das den Zeitraum der politischen Gewalt von 1999 bis heute abdecke, sagte die geschäftsführende Präsidentin Rodríguez in Caracas. Zudem werde das Gefängnis El Helicoide geschlossen. Seit dem US-Militäreinsatz am 3. Januar zur Gefangennahme des autoritären Machthabers Maduro wurden unter Druck aus Washington bereits Hunderte politische Häftlinge freigelassen. Die Amnestie soll laut Rodríguez nun dazu beitragen, die in dem südamerikanischen Land durch politische Konfrontationen entstandenen Wunden zu heilen.

