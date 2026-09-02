Glücksgefühle-Festival

Alphaville Sänger Marian Gold und Gitarrist David Goodes. (picture alliance / osnapix / Hirnschal)

Der 72-Jährige verwies in einem Beitrag auf Facebook auf die Absage, wonach die Veranstalter keine politischen Themen oder Äußerungen jeglicher Art auf der Bühne dulden. Die Veranstalter teilten der Deutschen Presse-Agentur mit, das Festival sei komplett unpolitisch. Man habe Alphaville darum gebeten, politische Äußerungen auf der Bühne zu unterlassen. Darauf habe man sich mit Alphaville aber nicht einigen können, weshalb es nicht zu einem Auftritt komme.

Gold bezeichnete dies als einen "Maulkorberlass - uns allen bestens bekannt aus Diktaturen". Das eine derartige Einschränkung der Meinungs-, Rede- und Kunstfreiheit nun auf einem der größten Popfestivals Deutschlands angekommen zu sein scheine, empfinde die Band als absolut untragbar und erschütternd.

Worum es den Veranstaltern bei den Äußerungen konkret geht, blieb unklar. Alphaville-Sänger Gold hatte sich zuletzt bei Konzerten in der Ansage des Songs "Carry Your Flag" deutlich gegen rechtsradikale Tendenzen und für Freiheit, Toleranz und Demokratie eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.