Virtuelle Assistenten

In vielen Arztpraxen kann man telefonisch keine Termine mehr machen. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Das sei vor allem für ältere Menschen ein Problem, sagte der Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen, Philipp Wendt, der dpa. Es gebe immer mehr Praxen, die entweder gar nicht mehr telefonisch erreichbar seien oder auf die Online-Terminvergabe verwiesen. Wendt forderte Ärztinnen und Ärzte auf, zumindest ein analoges Mindestangebot beizubehalten, um Menschen ohne Smartphone oder mit geringen Internetkenntnissen nicht auszuschließen.

Die Landesärztekammer Hessen verwies auf fehlendes Personal. Es werde für Arztpraxen immer schwieriger, medizinische Fachangestellte zu finden, erklärte eine Sprecherin.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.