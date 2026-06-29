Das Logo der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. in Berlin. (dpa/picture-alliance/Jens Kalaene)

Die Vorsitzende der Verbraucherzentrale-Bundesverbands, Pop, sagte, die Bundesregierung müsse angesichts der weiterhin hohen Energiepreise endlich ihr Versprechen einlösen und die Stromsteuer auch für private Haushalte senken. Das entlaste Verbraucher nicht nur, sondern mache den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen attraktiver.

Zugleich warnte sie die Mineralölbranche vor überhöhten Preissprüngen an den Tankstellen. Für die Konzerne gebe es keinen Grund, die Preise stärker anzuheben als um die ausgelaufene Steuerentlastung. Das Bundeskartellamt bleibe in der Pflicht, genau hinzusehen.

Ifo-Institut: Tankrabatt nicht vollständig weitergegeben

Der am 1. Juli endende Tankrabatt ist nach Schätzung des Münchner Ifo-Instituts nur teilweise bei den Verbrauchern angekommen. Bei Super E5 und Super E10 sei die Weitergabe des Rabatts nahezu vollständig erfolgt, heißt es in einer Bilanz des Instituts. Beim Diesel wurde allerdings nur eine Weitergabe von durchschnittlich 12 Cent pro Liter errechnet. Das wäre deutlich weniger als die 16,7 Cent der Steuersenkung.

Das Ifo-Institut geht von steigenden Preisen aus, wenn der Tankrabatt zum Ende des Monats ausläuft. Die tatsächliche Höhe sei jedoch vom Ölpreis abhängig.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.