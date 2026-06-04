Entlastungen

Stattdessen müsse es eine Stromsteuersenkung zur Entlastung privater Haushalte geben. Verbandsvorständin Pop erklärte, diese Maßnahme entlaste unmittelbar und setze zugleich ein klares Signal für mehr Unabhängigkeit von fossilen Energien.
Noch bis Ende des Monats gilt eine Absenkung der Steuersätze auf Benzin und Diesel. Diese Maßnahme kostet den Staat etwa 1,6 Milliarden Euro. Eine Verlängerung wird derzeit diskutiert, Bundesverkehrsminister Schnieder hat Erwartungen daran zuletzt aber gedämpft.
Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.