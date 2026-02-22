Die Vorhersage:
Nachts von Westen nach Osten ausbreitender Regen. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Am Tag in der Nordhälfte regnerisch, sonst gebietsweise immer mal wieder etwas Regen mit längeren trockenen Phasen. Am Nachmittag im Nordwesten nachlassende Niederschäge. Temperaturen von 5 Grad an der Ostsee bis 15 Grad am Rhein.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern bei 6 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.