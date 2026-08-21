Die Vorhersage:
Verbreitet Schauer, im Nordosten und Osten länger sonnig. Höchstwerte 18 bis 27 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung vor allem im Nordwesten und in der Mitte Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden längere sonnige Abschnitte, im Alpenvorland kräftige Gewitter möglich. Temperaturen 18 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.
Verbreitet Schauer, im Nordosten und Osten länger sonnig. Höchstwerte 18 bis 27 Grad. Morgen bei wechselnder Bewölkung vor allem im Nordwesten und in der Mitte Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden längere sonnige Abschnitte, im Alpenvorland kräftige Gewitter möglich. Temperaturen 18 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Norden bewölkt mit einzelnen Gewittern. In der Südhälfte heiter bis wolkig, im Südwesten teils sonnig. 17 bis 25 Grad.
Am Sonntag im Norden bewölkt mit einzelnen Gewittern. In der Südhälfte heiter bis wolkig, im Südwesten teils sonnig. 17 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.