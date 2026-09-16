Wetter
Verbreitet Schauer oder Gewitter, gebietsweise sonnige Abschnitte

Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines Skandinavientiefs greift von Nordwesten her auf Deutschland über. Dabei wird die warme Subtropikluft durch etwas kühlere Meeresluft ersetzt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Gebietsweise auch wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten.
    Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Morgen zunächst oft wolkig, am Nachmittag länger freundlich. Meist trocken. Im Tagesverlauf im Nordwesten aufkommender leichter Regen. Temperaturen 18 bis 24 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag einzelne Schauer, dazwischen längere Zeit freundlich. 17 bis 23 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.