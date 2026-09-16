Die Vorhersage:
Verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Gebietsweise auch wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten.
Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Morgen zunächst oft wolkig, am Nachmittag länger freundlich. Meist trocken. Im Tagesverlauf im Nordwesten aufkommender leichter Regen. Temperaturen 18 bis 24 Grad.
Verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Gebietsweise auch wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten.
Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Morgen zunächst oft wolkig, am Nachmittag länger freundlich. Meist trocken. Im Tagesverlauf im Nordwesten aufkommender leichter Regen. Temperaturen 18 bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag einzelne Schauer, dazwischen längere Zeit freundlich. 17 bis 23 Grad.
Am Freitag einzelne Schauer, dazwischen längere Zeit freundlich. 17 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.