Wetter
Verbreitet Schauer oder Gewitter, gebietsweise sonnige Abschnitte

Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines Skandinavientiefs greift von Nordwesten her auf Deutschland über. Dabei wird die warme Subtropikluft durch etwas kühlere Meeresluft ersetzt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Gebietsweise wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten.
    Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf im Nordwesten aufkommender leichter Regen. Temperaturen 17 bis 24 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, dazwischen auch längere sonnige Abschnitte. 17 bis 23 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.