Die Vorhersage:
Verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Gebietsweise wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten.
Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf im Nordwesten aufkommender leichter Regen. Temperaturen 17 bis 24 Grad.
Verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Gebietsweise wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten.
Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf im Nordwesten aufkommender leichter Regen. Temperaturen 17 bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, dazwischen auch längere sonnige Abschnitte. 17 bis 23 Grad.
Am Freitag wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, dazwischen auch längere sonnige Abschnitte. 17 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.