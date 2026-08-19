Die Vorhersage:
Nachts wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte noch einzelne Schauer. Tiefstwerte 19 bis 11 Grad. Am Tag verbreitet Schauer und Gewitter, auch im Süden nach sonnigem Beginn. Temperaturen 20 bis 28, im Südwesten bis 32 Grad.
Nachts wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte noch einzelne Schauer. Tiefstwerte 19 bis 11 Grad. Am Tag verbreitet Schauer und Gewitter, auch im Süden nach sonnigem Beginn. Temperaturen 20 bis 28, im Südwesten bis 32 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag vor allem im Nordwesten und im Süden weitere Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt und kaum Niederschläge. 20 bis 28 Grad.
Am Donnerstag vor allem im Nordwesten und im Süden weitere Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt und kaum Niederschläge. 20 bis 28 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.