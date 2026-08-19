Wetter
Verbreitet Schauer und Gewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Warme und feuchte Meeresluft gestaltet das Wetter wechselhaft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte noch einzelne Schauer. Tiefstwerte 19 bis 11 Grad. Am Tag verbreitet Schauer und Gewitter, auch im Süden nach sonnigem Beginn. Temperaturen 20 bis 28, im Südwesten bis 32 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag vor allem im Nordwesten und im Süden weitere Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt und kaum Niederschläge. 20 bis 28 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.