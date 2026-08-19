Die Vorhersage:
Verbreitet Schauer und Gewitter, auch im Süden nach sonnigem Beginn. Höchstwerte 20 bis 28, im Südwesten bis 32 Grad. Morgen vor allem im Nordwesten und im Süden weitere Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt und kaum Niederschläge. Temperaturen 20 bis 28 Grad.
Verbreitet Schauer und Gewitter, auch im Süden nach sonnigem Beginn. Höchstwerte 20 bis 28, im Südwesten bis 32 Grad. Morgen vor allem im Nordwesten und im Süden weitere Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt und kaum Niederschläge. Temperaturen 20 bis 28 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wechselnd bewölkt, gebietsweise auch länger sonnig. Im Süden örtlich Schauer oder länger anhaltender Regen. 20 bis 27 Grad.
Am Freitag wechselnd bewölkt, gebietsweise auch länger sonnig. Im Süden örtlich Schauer oder länger anhaltender Regen. 20 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.