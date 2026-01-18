Wetter
Verbreitet sonnig, im Westen und Südwesten örtlich Nebel

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines kräftigen Hochs mit Schwerpunkt über Osteuropa gelangt mit einer östlichen Strömung mäßig kalte und zunehmend trockene Kontinentalluft nach Deutschland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts klar, vor allem in der Südwesthälfte gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte plus 1 bis minus 6 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, im Westen und Südwesten gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 1 bis 8 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag nach Nebelauflösung sonnig bei minus 1 bis plus 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.