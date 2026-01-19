Die Vorhersage:
Nachts klar, vor allem in der Südwesthälfte gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte plus 1 bis minus 6 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, im Westen und Südwesten gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 1 bis 8 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag nach Nebelauflösung sonnig bei minus 1 bis plus 8 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.