Insgesamt gebe es sieben Beschuldigte, teilte die Behörde mit. Sie bestätigte damit Medienberichte über das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg im Landkreis Günzburg. In der katholischen Einrichtung leben etwa 900 Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen.
Nach Angaben der Einrichtung erhielt die Leitung erstmals im vergangenen Juli Hinweise auf pflegerische Mängel sowie mögliche Gewalt bei der Versorgung von Heimbewohnern. Die Aufsichtsbehörden hätten vor Ort aber keine Betreuungsmängel festgestellt, hieß es.
Das Dominikus-Ringeisen-Werk ist eine kirchliche Stiftung mit über 30 Standorten und mehr als 5.000 Beschäftigten.
Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.