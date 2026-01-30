Nach Sperrung der A3

Auf der A3 wurde ein verdächtiger Gegenstand gesprengt. (Armin Weigel / dpa / Armin Weigel)

Es habe sich vermutlich um Sprengstoff gehandelt, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts der Deutschen Presse-Agentur. Der Gegenstand sei nicht sicher genug gewesen, um ihn zu transportieren. Daher hätten sich die Ermittler zu diesem Schritt entschieden.

Die A3 im Landkreis Regensburg war in der Nacht großräumig gesperrt worden. Auslöser war eine Verkehrskontrolle, bei der Polizisten in einem Wagen "sprengstoffverdächtige Gegenstände" entdeckten. Die Fahrerin des Wagens und ihr Beifahrer wurden vorläufig festgenommen.

