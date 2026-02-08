Der mutmaßliche Schütze sei in Dubai gefasst und nach Russland ausgeliefert worden, hieß es. Im werde vorgeworfen, Generalleutnant Alexejew, den Vizechef des russischen Militärgeheimdienstes, niedergeschossen zu haben. In Moskau sei außerdem ein mutmaßlicher Komplize gefasst worden.
Der General war nach der Tat am Freitag in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.
Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind mehrere hochrangige russische Militärangehörige ermordet worden.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.