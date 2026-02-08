Russland
Verdächtiger nach Anschlag auf Geheimdienst-General gefasst

Nach dem ​Anschlag ​auf ​einen hochrangigen russischen ‌General hat es nach offiziellen Angaben Festnahmen gegeben.

    Moskau: Ein Ermittler verlässt ein Wohnhaus, in dem Schüsse gefallen waren. In Moskau wurde nach Behördenangaben ein Attentat auf einen hochrangigen russischen Militär verübt.
    Ein Unbekannter habe mehrfach auf Generalleutnant Wladimir Alexejew geschossen und sei anschließend geflohen. (Pavel Bednyakov / AP / dpa / Pavel Bednyakov)
    Der mutmaßliche Schütze sei in Dubai gefasst und nach Russland ausgeliefert worden, hieß es. Im werde vorgeworfen, Generalleutnant ‍​Alexejew, den Vizechef des russischen Militärgeheimdienstes, ​niedergeschossen zu haben. In Moskau sei außerdem ein mutmaßlicher Komplize gefasst worden.
    Der General war nach der Tat am Freitag in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.
    Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind mehrere hochrangige ⁠russische Militärangehörige ermordet worden.
