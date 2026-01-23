Polizisten nahmen den 36-Jährigen nach Durchsuchungen in Frankfurt und Offenbach heute früh fest, wie das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte. Auf seine Spur hatte demnach ein Hinweis im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung geführt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Über ein mögliches Motiv ist noch nichts bekannt.
Bei der Explosion vor dem Haus der Grünen-Politikerin in Dietzenbach im Kreis Offenbach am 16. Oktober war niemand verletzt worden, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Der Staatsschutz hatte die Ermittlungen übernommen.
Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.