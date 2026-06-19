Tarifverhandlungen

Schwerpunkt sind Filialen der Möbelhauskette Ikea. Nach Angaben von Verdi werden Beschäftigte in mehr als der Hälfte der Ikea-Einrichtungshäuser in Deutschland in den Arbeitskampf treten. Laut der Gewerkschaft ist die Unternehmensführung von Ikea auf Seiten der Arbeitgeber an den Verhandlungen beteiligt.
Verdi fordert für die mehr als 3 Millionen Beschäftigten im Einzelhandel sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 225 Euro pro Monat.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.