Tarifkonflikt

Stau auf der A 7 vor dem Hamburger Elbtunnel (Archivbild vom vergangenen September). (picture alliance / dpa / Georg Wendt)

Grund sind neue Warnstreiks im Öffentlichen Dienst, zu denen die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund aufgerufen hat. Bundesweit sollen rund 14.000 Beschäftigte der Autobahn GmbH sowie mehrere tausend der Landesstraßenbauverwaltungen die Arbeit niederlegen. Deshalb wird etwa der Hamburger Elbtunnel nur eingeschränkt befahrbar sein. Der Wesertunnel bei Cuxhafen wird komplett gesperrt, ebenso die Brücke über die Ems im ostfriesischen Leer. Auch in Baden-Württemberg werden Standorte der Autobahn GmbH bestreikt. Dort werden aber keine Auswirkungen auf den Verkehr erwartet, weil Notdienste verwinbart wurden.

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern sieben Prozent mehr Gehalt pro Monat, mindestens aber 300 Euro.

In Hannover beginnen heute Tarifverhandlungen für die 68.000 Beschäftigten der norddeutschen Chemie- und Pharmaindustrie.

