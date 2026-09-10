Während Staatsbesuch

Dies kündigte das Industrieministerium des Golfstaats an. Dabei soll es unter anderem um Energieprojekte, Rechenzentren sowie die Stärkung von Lieferketten gehen. Die Mittel kommen zu bereits bestehenden Investitionen in Höhe von 34 Milliarden Euro hinzu.
Staatspräsident al-Nahjan ist derzeit zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Ziel ist einer gemeinsamenErklärung zufolge, die Beziehung beider Länder auszubauen.
Menschenrechtsorganisationen werfen al-Nahjan vor, diktatorisch zu regieren. Human Rights Watch forderte, der Bundeskanzler müsse die Menschenrechtslage in den Emiraten, aber auch die Rolle des Landes in regionalen Konflikten wie jenem im Sudan öffentlich thematisieren.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.