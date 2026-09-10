Vor Staatsbesuch

Scheich al-Nahjan und Bundeskanzler Merz (Archivbild) (AFP / ABDULLA AL-BEDWAWI)

Von deutscher Seite hatte es geheißen, dass ​im Digitalbereich eine umfassende Kooperation in Vorbereitung sei, zu der unter anderem der Ausbau von Rechenzentren ‌gehöre. Man wolle aber auch eine stärkere sicherheitspolitische Zusammenarbeit verabreden, etwa bei Rüstungskooperationen. Zudem solle die Kriminalitätsbekämpfung ein Schwerpunkt werden. Dazu solle auch ein Rechtshilfeabkommen in Strafsachen abgeschlossen werden. Die VAE sind der wichtigste Handelspartner für ⁠Deutschland ⁠am Golf, noch vor Saudi-Arabien. Das ⁠bilaterale Handelsvolumen habe 2025 bei rund 13 Milliarden Euro gelegen.

Auch außenpolitisch wollen sich beide Regierungen enger abstimmen. Die VAE sind stark vom amerikanisch-iranischen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Sowohl im Sudan als auch ‌in Libyen wird ‌dem Land vorgeworfen, mit der Unterstützung von Rebellengruppen Bürgerkriege immer wieder anzufachen. Bundeskanzler Friedrich ​Merz hatte bereits bei einem Besuch in Abu Dhabi im Februar eine Intensivierung der Beziehungen vereinbart.

Der Scheich beginnt seinen Staatsbesuch am Donnerstag. Zum Auftakt will ihn Bundespräsident Steinmeier in Berlin mit militärischen Ehren empfangen. Später trifft er Bundeskanzler Merz. Am Freitag reist al-Nahjan weiter nach München.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.