Nach Angaben des bayerischen Ministerpräsidenten Söder wurde ein entsprechendes Abkommen bei einem Treffen mit dem emiratischen Präsidenten Scheich Mohammed bin Sajed al-Nahjan unterzeichnet. Das Geld soll unter anderem in Zukunftsbranchen wie Luft- und Raumfahrt, Künstliche Intelligenz oder Verteidigung fließen.
Al-Nahjan hatte am Donnerstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Es ist der erste eines Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland überhaupt. Die Emirate haben insgesamt 40 Milliarden Euro Investitionen in Deutschland angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.