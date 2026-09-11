Staatsbesuch
Vereinigte Arabische Emirate wollen zehn Milliarden Euro in Bayern investieren

Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen zehn Milliarden Euro in Bayern investieren.

    Staatspräsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, steht neben dem Bayerischen Ministerpräsidenten Söder in München
    Der Staatspräsident der Vereinigten Arabischen Emirate und der bayerische Ministerpräsident in München (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)
    Nach Angaben des bayerischen Ministerpräsidenten Söder wurde ein entsprechendes Abkommen bei einem Treffen mit dem emiratischen Präsidenten Scheich Mohammed bin Sajed al-Nahjan unterzeichnet. Das Geld soll unter anderem in Zukunftsbranchen wie Luft- und Raumfahrt, Künstliche Intelligenz oder Verteidigung fließen.
    Al-Nahjan hatte am Donnerstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Es ist der erste eines Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland überhaupt. Die Emirate haben insgesamt 40 Milliarden Euro Investitionen in Deutschland angekündigt.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.