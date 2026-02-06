Messengerdienste
Verfassungsschutz warnt vor Phishing-Angriffen auf Politik und Militär bei Signal und Co.

Die Bundesämter für Verfassungsschutz sowie für Sicherheit in der Informationstechnik warnen vor Phishing-Angriffen auf dem Messengerdienst "Signal".

    Nahaufnahme eines Fingers, der auf einem Smartphonescreen auf die Signal-App tippt.
    Einige Nutzer der Signal-App sehen sich derzeit Phishing-Angriffen ausgesetzt. (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)
    Nutzer werden demach über einen Chat-Bot eines angeblichen Supportteams zur Eingabe einer persönlichen PIN oder zum Scannen eines QR-Codes aufgefordert. Anschließend könnten die Angreifer das Nutzerkonto auf einem Zweitgerät registrieren und alle Chats mitlesen sowie Nachrichten im Namen des Nutzers versenden.
    Nach Angaben der Bundesämter sind bisher vor allem Politiker, Journalisten sowie Angehörige der Bundeswehr betroffen. Es wird daher vermutet, dass die Phising-Angriffe von einem anderen Staat gesteuert werden. Auch andere Messengerdienste wie etwa Whatsapp könnten betroffen sein.
    Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.