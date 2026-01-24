Die russische Delegation verlässt das Hotel in Abu-Dhabi zu Verhandlungen über den Ukraine-Krieg. (IMAGO / SNA / IMAGO / Kirill Zykov)

Über Ergebnisse der zweitägigen Gespräche ist bislang nichts bekannt. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach lediglich von einem konstruktiven Verlauf. Ein US-Vertreter kündigte weitere Gespräche für nächste Woche Sonntag an. Es waren die ersten direkten und offiziellen Verhandlungen in dieser Dreierkonstellation seit Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine.

Russland hatte ungeachtet der Gespräche die Ukraine erneut aus der Luft angegriffen. Nach Angaben Selenskyjs wurden Kiew und weitere Städte mit insgesamt mehr als 370 Drohnen und 21 Raketen attackiert. Es gebe einen Toten und dutzende Verletzte. Nach Behördenangaben sind bei eisigen Temperaturen landesweit rund 1,2 Millionen Haushalte in der Ukraine ohne Strom und Wärme.

